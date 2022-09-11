Ehliyetsiz motosikletli, bisikletli 2 kardeşe çarptı: 3 yaralı | Video

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 16 yaşındaki ehliyetsiz motosiklet sürücüsü, bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarptı. Kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü Efe Cemal D. ise ehliyetin olmadığını, pazar günü sınava gireceğini, bu durumda sınava giremeyeceğini dolayısıyla ailesinin kendisine kızacağını söyleyerek, gözyaşlarına boğuldu. Kısa süre önce başka bir kaza yaptığını söyleyen Efe Cemal D.?yi vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaralanan 3 kişi, hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.