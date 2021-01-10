Ehliyetsiz sürücü kısıtlamayı ihlal etti, otomobiline 9 kişi sığdırdı | Video
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Adıyaman'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak otomobiline 9 kişi bindiren ehliyetsiz sürücü polis ekiplerinden kaçamadı. Araçta bulunanlara toplam 18 bin 310 TL para cezası kesildi.
Edinilen bilgilere göre, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu esnada hasta ziyaretine gitmek isteyen yabancı uyruklu Rıdvan A., 44 NZ 597 plakalı otomobiline yakını olan 8 kişiyi bindirdi. Sürücüyle birlikte toplam 9 kişinin bulunduğu otomobili fark eden polis ekipleri Gölbaşı Caddesi üzerinde aracı durdurdu. Otomobil kapılarının açılmasıyla birlikte polis ekipleri 9 kişiyi karşısında görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Polis ekipleri araçta bulunan 5'i çocuk toplam 9 kişiyi tek tek aşağıya indirdi. Polis ekipleri 18 yaşından büyük olan 4 kişiye dışarı çıkma kısıtlamasına uymadıklarından 12 bin 600 TL, sürücünün ehliyetsiz araç kullanmasından dolayı hem sürücüye hem de araç sahibine 5 bin 396 TL, aracın muayenesiz olmasından dolayı 314 TL olmak üzere toplam 18 bin 310 TL para cezası kesti.