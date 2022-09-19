Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü düşürdüğü plakadan tespit edilerek, polis tarafından yakalandı.
KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sürücü Mehmet O. ise olay yerinde durmayarak kaçtı. Olay yerinde plakayı düşürdüğü belirlenen kazalı aracın sürücüsü Mehmet O., Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Mehmet O.'nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.
HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kızın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Ceren S.'nin Uzunköprü'den trenle Çorlu'ya ablasına geldiği ve tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra şehir içi servislerine binmek için yaya olarak karşıdan karşıya geçerken kaza geçirdiği öğrenildi.
YOLA AYDINLATMA YAPILMASI İSTEĞİ
Öte yandan vatandaşlar, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nin Ergene ilçesine bağlandığı yolun köprüye yakın mesafesinin karanlık olması nedeniyle gerekli aydınlatma çalışması yapılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.