Ehliyetsiz sürücünün çarpıp kaçtığı 18 yaşındaki kız ağır yaralandı | Video

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı. Olay yerinden kaçan ehliyetsiz sürücü düşürdüğü plakadan tespit edilerek, polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Hıdırağa Mahallesi Çorlu - Ergene yolu tren istasyonu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ergene istikametine seyreden Mehmet O. idaresindeki otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen 18 yaşındaki Ceren S.'ye çarptı. Yaklaşık 52 metre sürüklenen genç kız ağır yaralandı. Ceren S., olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Mehmet O. ise olay yerinde durmayarak kaçtı. Olay yerinde plakayı düşürdüğü belirlenen kazalı aracın sürücüsü Mehmet O., Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Sürücü Mehmet O.'nun ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.Yoğun bakımda tedavisi devam eden genç kızın kalça ve bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Ceren S.'nin Uzunköprü'den trenle Çorlu'ya ablasına geldiği ve tren istasyonundan ayrıldıktan kısa süre sonra şehir içi servislerine binmek için yaya olarak karşıdan karşıya geçerken kaza geçirdiği öğrenildi.Öte yandan vatandaşlar, Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nin Ergene ilçesine bağlandığı yolun köprüye yakın mesafesinin karanlık olması nedeniyle gerekli aydınlatma çalışması yapılmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.