Video Yaşam Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video
Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video

Ehliyetsiz sürücünün kullandığı pikap evin bahçesine uçtu! Pikabın devirdiği iki ağaç faciayı önledi | Video

22.04.2022 | 09:51

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Kayseri'de ehliyetsiz sürücü Serkan Canpolat'ın kullandığı  pikap, sollama yaptığı sırada sağ şeritteki otomobile çarparak kontrolden çıktı. Yolda savrulan pikap bir evin bahçe duvarını devirerek bahçeye uçtu. Kazada 7 kişi yaralandı.

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Merkez Kocasinan İlçesi Erkilet Bulvarı üzerinde seyreden ehliyetsiz sürücü Serkan Canpolat'ın (18) kullandığı 33 K6191 plakalı pikap, Ali Gündoğdu idaresindeki 38 EG 663 plakalı otomobile sollama esnasında sürttü.

Sürtünmeyle birlikte kontrolden çıkan pikap önce bir evin bahçe duvarını, sonrada iki ağacı devirerek bahçeye uçtu. Ters dönen pikabın arka kısmı bir ağacın üzerinde kalırken, motor kısmı ise ağaca saplandı. Pikabın ağaçlar nedeniyle askıda kalması olası facianın önüne geçti.

Kazayı gören vatandaşlar pikapta bulunan sürücü Serkan Canpolat ve 5 arkadaşını araçtan çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kolundan hafif yaralanan pikabın çarptığı otomobil sürücüsü Ali Gündoğdu ise olay yerinde ayakta tedavi edildi. Pikabın bahçe duvarı ile iki ağacı devirdiği ev sahibi ise sürücüden şikayetçi olarak hasarın giderilmesini istedi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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