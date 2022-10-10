Video Yaşam Ehliyetsiz sürücünün kurbanı olan 7 yaşındaki Miraç'ın öldüğü kaza anıları kamerada | Video
Ehliyetsiz sürücünün kurbanı olan 7 yaşındaki Miraç'ın öldüğü kaza anıları kamerada | Video

Ehliyetsiz sürücünün kurbanı olan 7 yaşındaki Miraç'ın öldüğü kaza anıları kamerada | Video

10.10.2022 | 14:07

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Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçmek isterken ehliyetsiz sürücünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 7 yaşındaki Miraç’ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü Göktuğ K. (17) ile servis sürücüsü Emin T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Miraç Ömür İnce'nin hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Karşıyaka mahallesinde İhsan Koz İlkokulu öğrencisi Miraç Ömür İnce (7), önceki gün kurs dönüşü servisten inerek yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçidinden karşıya geçmek isterken 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü G.K. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 7 yaşındaki Miraç, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. İlkokul 2. sınıf öğrencisi Miraç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, Miraç Ömür İnce'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından memleketi Eskişehir'in Çifteler ilçesinde toprağa verildi.

Kaza sonrası gözaltına alınan ehliyetsiz sürücü Göktuğ K. (17) ve servis sürücüsü Emin T. emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ehliyetsiz araç sürücüsü Göktuğ K. (17) ile servis sürücüsü Emin T., "Taksirle ölüme neden olma" suçundan tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi.

"PİŞMANIM"
Mahkemede verdiği ifadede, pişman olduğunu belirten 17 yaşındaki Göktuğ K., "O gün aracı babam kiralamıştı. Araç üvey annemdeydi. Arkadaşlarımla gezmek için aracın anahtarını evden alıp çıktım. Tanjant yolunda kaza yaptım. Pişmanım" dedi.
Servis sürücüsü Emin T. ise mahkemede verdiği ifadede, "O gün çocukları servisle evlerine bırakıyordum. Annesini karşı tarafta gördüğümden dolayı Miraç'ı yaya geçidinde indirdim. Söz konusu kazada kusurum bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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