Ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı: "Ekmek almaya gidiyorduk" | Video

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Bursa'nın İnegöl ilçesi Emniyet Müdürlüğü Ekiplerince yılbaşı öncesi yapılan uygulamada durdurulan aracın ehliyetsiz sürücünün savunması şaşırttı. Bagaj aramasında çanta içinde yüklü miktarda paranın bulunduğu aracın sürücüsü Bilal Y. (17), "Ehliyetim yok ağabey. Ekmek almaya gidiyorduk" dedi.
Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Araç, sahibine teslim edildi.