Video Yaşam Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi!
Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi!

Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi!

25.10.2021 | 10:49

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız’a bile düştü | Video 07:33
200 liraya, Whatsapp ile sahte PCR testi! E-nabız'a bile düştü | Video 25.10.2021 | 11:14
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 00:37
Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 02:36
Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 00:33
Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 25.10.2021 | 11:04
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 00:52
Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 25.10.2021 | 10:37
4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 00:39
4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 25.10.2021 | 10:52
At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 00:19
At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 25.10.2021 | 10:58
Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah ’MP5’ bulundu 00:58
Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah 'MP5' bulundu 25.10.2021 | 10:45
İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 01:41
İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 25.10.2021 | 10:46
Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi! 02:06
Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi! 25.10.2021 | 10:49
Ataşehir ve Ümraniye’de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 01:11
Ataşehir ve Ümraniye'de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 25.10.2021 | 10:37
Avcılar’da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 05:35
Avcılar'da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 25.10.2021 | 10:32
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Ekim 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı’dan son dakika Büyükşen cinayeti açıklaması 14:10
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Ekim 2021 Pazartesi atv izle! Müge Anlı'dan son dakika Büyükşen cinayeti açıklaması 25.10.2021 | 10:41
Tunceli’de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 01:02
Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 25.10.2021 | 10:41
Kağıthane polisi, hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı | Video 01:21
Kağıthane polisi, hırsızı 36 kamera inceleyip 560 araç tarayarak yakaladı | Video 25.10.2021 | 09:42
Kadınların ’şantaj’ kavgası kamerada | Video 01:42
Kadınların 'şantaj' kavgası kamerada | Video 25.10.2021 | 10:30
Yayla cinayetinde 5 tutuklama! 01:51
Yayla cinayetinde 5 tutuklama! 25.10.2021 | 08:53
Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı | Video 00:57
Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı | Video 25.10.2021 | 09:29
Manisa’da kaçak içki operasyonu | Video 00:31
Manisa'da kaçak içki operasyonu | Video 25.10.2021 | 09:29
İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi 01:00
İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi 25.10.2021 | 08:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA