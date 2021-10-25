Ek göstergeden kimler yararlanacak? Ek gösterge komisyonu ne zaman toplanacak? 8 soruda ek gösterge rehberi!

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Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü! 25.10.2021 | 11:22
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Çifte operasyonla ele geçirildi! 285 kilogram... 25.10.2021 | 11:11
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Şile otobanında inanılmaz kaza! O anlar kamerada | Video 25.10.2021 | 11:04
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Çaldığı bisikletle 3 çocuğun telefonunu gasbetti 25.10.2021 | 10:37
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4 çocuğu gasp eden zanlı tutuklandı | Video 25.10.2021 | 10:52
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At arabasıyla hurdacılık yapan gencin ekmek teknesini yaktılar | Video 25.10.2021 | 10:58
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Beyoğlu’nda molozların arasında otomatik silah 'MP5' bulundu 25.10.2021 | 10:45
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İstanbul’da 84 milyon liralık taklit ürün operasyonu! 25.10.2021 | 10:46
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Ataşehir ve Ümraniye'de tüneli kapatarak asker eğlencesi yaptılar | Video 25.10.2021 | 10:37
05:35
Avcılar'da taksinin motoruna giren inatçı kediyi usta çıkardı 25.10.2021 | 10:32
14:10
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Tunceli'de çengel boynuzlu dağ keçisi görüntülendi 25.10.2021 | 10:41
01:21
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Kadınların 'şantaj' kavgası kamerada | Video 25.10.2021 | 10:30
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Yayla cinayetinde 5 tutuklama! 25.10.2021 | 08:53
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Ukraynalı kadın paraşütçü denize çakıldı | Video 25.10.2021 | 09:29
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Manisa'da kaçak içki operasyonu | Video 25.10.2021 | 09:29
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İş makinesi ile duvar arasına sıkıştı, feci şekilde can verdi 25.10.2021 | 08:53