Video Yaşam Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı
Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı

Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı

30.11.2021 | 12:01

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Son Dakika: Konya-Ankara yolunda kum fırtınası sebebiyle zincirleme kaza! 7 yaralı 00:51
Son Dakika: Konya-Ankara yolunda kum fırtınası sebebiyle zincirleme kaza! 7 yaralı 30.11.2021 | 14:36
Babasının öldüresiye dövdüğü bebeğin annesi konuştu En ağır cezayı alsın | Video 06:28
Babasının öldüresiye dövdüğü bebeğin annesi konuştu "En ağır cezayı alsın" | Video 30.11.2021 | 14:25
Kum fırtınasında Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu trafiğe kapatıldı 01:57
Kum fırtınasında Bor-Zengen ile Çukurkuyu karayolu trafiğe kapatıldı 30.11.2021 | 14:24
Aksaray’da kum fırtınası kara yolunu ulaşıma kapattı 01:13
Aksaray'da kum fırtınası kara yolunu ulaşıma kapattı 30.11.2021 | 14:24
Tekirdağ’da şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı | Video 02:29
Tekirdağ'da şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı | Video 30.11.2021 | 14:09
Tekirdağ’da  4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 01:01
Tekirdağ'da  4 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi | Video 30.11.2021 | 14:04
Hayallerimizi yıktın başkan | Video 01:22
"Hayallerimizi yıktın başkan" | Video 30.11.2021 | 14:02
Kartal’da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı | Video 02:04
Kartal’da bir gemi battı, başka bir gemi de yatan gemiye yaslandı | Video 30.11.2021 | 13:32
Eşini kurşun yağmuruna tutarak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakmıştı! Sanık kocaya 17 yıl 1 ay hapis | Video 06:22
Eşini kurşun yağmuruna tutarak tekerlekli sandalyeye mahkum bırakmıştı! Sanık kocaya 17 yıl 1 ay hapis | Video 30.11.2021 | 13:22
Antalya’da fırtına uyarısını duyan eşsiz manzara için sahile koştu | Video 03:42
Antalya'da fırtına uyarısını duyan eşsiz manzara için sahile koştu | Video 30.11.2021 | 13:11
Eminönü altgeçit esnafı İBB’den yardım bekliyor | Video 05:17
Eminönü altgeçit esnafı İBB'den yardım bekliyor | Video 30.11.2021 | 12:41
Konya’da kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı | Video 00:53
Konya'da kum fırtınası, sürücülere zor anlar yaşattı | Video 30.11.2021 | 12:47
Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu | Video 03:02
Fırtınada uçan çatıdan kızını korumak isterken canından oldu | Video 30.11.2021 | 12:41
Ekin Gökçe Yıldız’ın katil zanlısı yakalandı 05:44
Ekin Gökçe Yıldız'ın katil zanlısı yakalandı 30.11.2021 | 12:01
SON DAKİKA: Gaziantep’te bebeğe işkence dehşeti! Babadan bebeği öldüresiye dayak kamerada 02:32
SON DAKİKA: Gaziantep'te bebeğe işkence dehşeti! Babadan bebeği öldüresiye dayak kamerada 30.11.2021 | 11:32
SON DAKİKA: Gaziantep’te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü 02:32
SON DAKİKA: Gaziantep'te dehşete düşüren bebeğe işkence görüntüleri kamerada! Baba bebeği öldüresi dövdü 30.11.2021 | 11:32
Avcılar’da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 02:03
Avcılar'da çatının altında kalmaktan kıl payı kurtuldu | Video 30.11.2021 | 10:53
Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü | Video 04:30
Küçük Ömer, maganda kurşunuyla öldü | Video 30.11.2021 | 10:53
Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu | Video 04:08
Eski futbolcu Sezer Öztürk’ün tutuklanmasının ardından acılı aile konuştu | Video 30.11.2021 | 10:59
Sultangazi’de rüzgarın etkisiyle cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı | Video 00:19
Sultangazi'de rüzgarın etkisiyle cam patladı, stant uçtu, bebek arabalı kadın zor anlar yaşadı | Video 30.11.2021 | 11:03

Adana'da apartman bahçesinde yaralı bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ekin Gökçe Yıldız'ın (20) katil zanlısı olduğu belirlenen Tolga A., düzenlenen operasyonla yakalandı. Yıldız'ın en son telefonda görüştüğü Tolga A.'nın genç kadının vurulduğu bodrum kata geldiği saptandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 24 Kasım günü saat 04.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur başlayınca serdiği çamaşırları toplamak için balkona çıkan kadın, oturduğu apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan genç kadını görüp polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, karnından tabancayla vurulduğu belirlenen yaralıyı Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak genç kadın, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Kadının cansız bedeni otopsi ve kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


Yapılan araştırmada ölen kişinin Sümer Mahallesi'nde annesiyle birlikte yaşayan 3 yaşındaki bir kız çocuğu annesi Ekin Gökçe Yıldız olduğu saptandı. Ekin Gökçe Yıldız'ın, 3 yıl önce evlendiği Selçuk Fakıoğlu'nun (26) da 2019'da barışmak için buluştuğu husumetlileri tarafından bıçaklanıp pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğü tespit edildi.


BODRUMA GELMİŞ
Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren polis ekipleri, Ekin Gökçe Yıldız'ın en sonra Tolga A. ile telefonda görüştüğünü belirlendi. Tolga A.'nın bu görüşmeden sonra Ekin Gökçe Yıldız'ın tabancayla vurulduğu binanın bodrum katına girdiği de saptandı. Yıldız ve Tolga A.'nın daha önce de arkadaş grubuyla birlikte aynı binada görüştükleri saptandı.


Bu gelişmeler üzerine polis ekipleri, dün gece Sinanpaşa Mahallesinde bir evde saklandığı tespit edilen Tolga A.'yı yakalamak için operasyon düzenledi. Ekipler eve baskın yaparak Tolga A.'yı gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Tolga A.'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA