Video Yaşam Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video
Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video

Ekiplerin takip ettiği araçtan uyuşturucu madde çıktı! O anlar kamerada | Video

01.11.2022 | 15:20

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Kayseri'de polis ekipleri şüphelendikleri araçtaki şahıstan uyuşturucu madde ele geçirdi. Ekiplerin aracı takip ettiği ve şahsı yakaladığı anlar kameraya yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliğine bağlı park ekipleri, Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde bir araçtan şüphelendi. Aracı takibe alan ekipler, durdurdu. Araçtaki şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 20 gram sentetik uyuşturucu madde geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs narkotik ekiplerine teslim edilirken, operasyon anı da kameraya kaydedildi.

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