Video Yaşam Ekmeğe sararak sakladı! İçerisinden uyuşturucu çıktı | Video
Ekmeğe sararak sakladı! İçerisinden uyuşturucu çıktı | Video

Ekmeğe sararak sakladı! İçerisinden uyuşturucu çıktı | Video

27.04.2022 | 15:07

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İstanbul’da iki uyuşturucu satıcısı yakalandı. Uyuşturucu maddeler ekmeğe sarılarak saklanmış halde bulundu.

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İstanbul Polisi; Güngören İlçesi Genç Osman Mahallesi Doğanbey Caddesi üzerinde bir aracı şüphe üzerine durdurdu.

Araç içerisinde bulunan E.Y.'nin üzerinden 1.28 gram, elinde bulunan poşet içerisindeki ekmeğe sarılı halde ise 28.01 gram olmak üzere toplamda 29.29 gram uyuşturucu madde ve bir hassas terazi çıktı.

E.Y. gözaltına alındı. V.T. isimli uyuşturucu madde satıcısı da iki kilo 410 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu maddeyle suçüstü yakalandı.

E.Y. ve V.T isimli iki uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve ikisi de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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