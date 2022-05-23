Ekmek bıçaklı şahıs etrafa korku saldı! Elinde bıçakla yüz metre yürüdü | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Kırıkkale'de sağanak yağış ve dolu etkili oldu | Video 23.05.2022 | 16:50
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Adım adım takip! 6 gün kamera inceleyip yakaladılar | Video 23.05.2022 | 16:25
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Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 23.05.2022 | 14:58
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Tunceli’de kum fırtınası etkili oldu | Video 23.05.2022 | 14:41
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Sünnet faciası! 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi | Video 23.05.2022 | 13:53
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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Hırsızlık ihbarıyla ortaya çıktı | Video 23.05.2022 | 13:14
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Piknikçiler ormanları çöplüğe çeviriyor | Video 23.05.2022 | 13:14
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SON DAKİKA! Fatih'te silahlı çatışma! O anlar kamerada | Video 23.05.2022 | 13:11
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Başkentte zehir tacirlerine operasyon: 391 gözaltı | Video 23.05.2022 | 11:19
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Nefes borusuna yemek kaçan arkadaşını ölümden böyle kurtardı | Video 23.05.2022 | 12:11
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Makas atarak trafikte terör estiren hafriyat kamyonu kamerada | Video 23.05.2022 | 12:11
Muğla’nın Ortaca ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, elinde bıçakla etrafa korku salarken, polis ekipleri şahsı bir süre sonra gözaltına aldı.