Ekranı arızalanan garanti süresi dolan televizyon için mahkemeden yenisiyle değiştirilme kararı | Video 15.12.2024 | 12:23 İstanbul'da yaşayan Özer Hazıroğlu (40), 5 yıl sonra ekran panelinde arıza oluşan televizyonunun, 2 yıllık garanti süresi dolduğu için yenisiyle değiştirilmemesi üzerine başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Hazıroğlu'nun avukatı Damlanur Kaya Uler, mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu belirtip, ‘6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun ek listesi var. Bu listede elektronik aletlere bir kullanım ömrü biçilmiş. Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş. Kullanım süresini aşmadan oluşan ayıplı ürünlerde, misli değişimi istenebilir" dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da oturan evli ve 1 çocuk babası Özer Hazıroğlu, 2017 yılında LCD ekran televizyon aldı. Talimatlara uygun olarak kullanmasına karşın televizyonun 5 yıl sonra ekranında aniden yatay ve dikey çizgiler oluştu. Tüketici hakem heyetine başvuran Hazıroğlu, kusur nedeniyle televizyonun satın aldığı firma tarafından değiştirilmesini talep etti. Çekmeköy Tüketici Hakem Heyeti ise 2 yıllık garanti süresinin geçtiği gerekçesiyle talebi reddetti. Özer Hazıroğlu, tüketici hakem heyetinin kararı üzerine avukatı Damlanur Kaya Uler aracılığıyla, 2022 yılında İstanbul Anadolu 6'ncı Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı. Avukat Uler, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün 6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun ek listesi gereği her ürüne kullanım ömrü biçildiği, televizyondaysa sürenin 10 yıl olarak belirlendiğini gerekçe gösterip sorunlu ürünün yenisiyle değiştirilmesini talep etti. Ürünü satan firmaysa 2 yıllık garanti süresinin sona erdiğini, davacıya ürünün yetkili servisi tarafından yalnızca kurulum hizmeti verildiğini, davacının garanti süresi içinde ve şikayet tarihine kadar herhangi bir sebepten arıza kaydı oluşturmadığını ve cihaza onarım işlemi yapılmadığını belirtti. Ayrıca garanti süresi bittikten sonra yeniden seçimlik hakkı talep edilmesi nedeniyle garanti koşullarına göre bu durumun kabul edilemeyeceğini de belirtip, Hazıroğlu'nun yeni ürün talebinin reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme geçen ay kararını verdi. Özer Hazıroğlu'nu haklı bulan mahkeme, televizyonun ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi.

'KARAR EMSAL NİTELİĞİNDE'

Hazıroğlu'nun avukatı Damlanur Kaya Uler, dava süreciyle ilgili bilgi verip, mahkemenin kararının emsal niteliğinde olduğunu söyledi. Avukat Uler, "6502 Sayılı Tüketici Koruma Kanunu'nun ek listesi var. Bu listede elektronik aletlere bir kullanım ömrü biçilmiş. Televizyona 10 yıllık bir süre verilmiş. Buzdolabı ve çamaşır makinesi de 10 yıllık bir kullanım süresine tabiler. Mesela sinema televizyon ürünleri 7 yıl, radyoysa 5 yıl. Kullanım ömürleri bu şekilde değişebiliyor. Ek listeye bakan vatandaşlarımız, ürünlerin kullanım ömrüne bakabilir. Bu kullanım süresini aşmadan oluşan ayıplı ürünlerde misli değişimi isteyebiliyorsunuz. Çünkü elinizde olmayan sebeplerden bu ürünlerde arıza olabiliyor. Vatandaş bunu pek bilmiyor. Verilen garanti süresi dışında bir şey yapamayacaklarını düşünüyorlar. Hatta garanti sürelerini artırmak için ekstra bir para ödüyorlar. Aslında buna gerek yok. Biz de müvekkilimin 10 yıllık kullanım süresini aşmadan 5 yıl sonunda, kullanıcı hatasının da bulunmadığı üründeki arıza için başvurumuzu yaptık. Mahkeme olumlu karar verip, misliyle değişim yaptı. Yeni televizyonumuzu aldık" dedi.