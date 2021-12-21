El arabasını iş yerinin önüne çektiler, ne var ne yok çalıp kaçtılar! | Video

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Elazığ’da gece saatlerinde bir iş yerinin önüne el arabası ile gelen hırsızlar, yaklaşık 60 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalarak kayıplara karıştı. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz günlerde Karşıyaka Mahallesinde bulunan çeşitli elektronik aletler ve inşaat malzemelerinin satıldığı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde bir iş yerinin önüne gelen 2 hırsız önce gözetleme yaptı. Bir süre sonra el arabası ile iş yerinin önüne tekrar gelen hırsızlar, içeriden jeneratör, matkap, kablo ve alet edevat çalan hırsızlar malzemeleri el arabasına koyarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, güvenlik güçleri zanlıların yakalanması için geniş çapta çalışma başlattı.