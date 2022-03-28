Video Yaşam El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video

28.03.2022 | 09:23

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 00:41
El arabasının içindeki kumu döküp çaldılar! O anlar kamerada | Video 28.03.2022 | 09:23
Kadıköy’de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video 02:36
Kadıköy'de otomobilin lastiği patlayınca zincirleme kazaya yol açtı: 1 ölü 1 yaralı | Video 28.03.2022 | 09:07
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 05:01
Havadan görüntülenen karda cirit nefes kesti | Video 28.03.2022 | 09:03
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 02:46
15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında feci kaza | Video 28.03.2022 | 09:03
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık’ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem’den Kenan Işık açıklaması | Video 00:30
Kenan Işık uyandı mı? Kenan Işık'ın son sağlık durumu merak ediliyordu. Selçuk Yöntem'den Kenan Işık açıklaması | Video 27.03.2022 | 16:49
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video 02:51
Henüz 2 buçuk yaşında: Yaşıtları oyuncakla oynarken o pistin tozunu attırıyor | Video 27.03.2022 | 15:24
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı | Video 03:02
Kaza sonrası şelale gibi su aktı: İki otomobilin çarpışmasında su borusu patladı | Video 27.03.2022 | 15:24
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu | Video 01:54
Metrelerce sürüklenen tır alev aldı, yüzlerce çocuk bezi ve deterjan karayoluna savruldu | Video 27.03.2022 | 15:25
Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı | Video 05:33
Savaştan etkilenen Ukraynalı çocukların çizdikleri resimler gözleri yaşarttı | Video 27.03.2022 | 14:49
Küçükçekmece’de yangın paniği kamerada | Video 03:57
Küçükçekmece’de yangın paniği kamerada | Video 27.03.2022 | 14:39
Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar | Video 02:26
Kendilerini polis olarak tanıtıp 1.5 milyon değerindeki ziynet eşyaları aldılar | Video 27.03.2022 | 14:39
Havva Öztel o anları paylaştı! Aleyna Tilki’ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video 00:34
Havva Öztel o anları paylaştı! Aleyna Tilki'ye sürpriz doğum günü kutlaması | Video 27.03.2022 | 14:33
Her yerde aranan Şeyma Demir’in cesedi Kızılırmak’ın kenarında bulundu | Video 03:10
Her yerde aranan Şeyma Demir'in cesedi Kızılırmak'ın kenarında bulundu | Video 27.03.2022 | 12:24
Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada | Video 02:34
Köpeklerin saldırdığı genç kızın korku dolu anları kamerada | Video 27.03.2022 | 12:24
Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video 06:11
Bin yıllık mumyalar Aksaray’da | Video 27.03.2022 | 11:21
Trafik magandaları sosyal medyada tık almak uğruna yarıştı | Video 00:38
Trafik magandaları sosyal medyada tık almak uğruna yarıştı | Video 27.03.2022 | 11:14
Marmara denizi su altı kamerasıyla böyle görüntülendi | Video 04:44
Marmara denizi su altı kamerasıyla böyle görüntülendi | Video 27.03.2022 | 11:05
Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı sonra darp etti | Video 01:30
Taksim’de ünlü muhallebicide dehşet anları kamerada: Önce bıçakladı sonra darp etti | Video 27.03.2022 | 11:05
Galata’da hareketli dakikalar! Yol kapatan magandalara polis müdahale etti | Video 03:35
Galata’da hareketli dakikalar! Yol kapatan magandalara polis müdahale etti | Video 27.03.2022 | 11:05
Ümraniye’de metro istasyonunda yangın paniği! Seferler durduruldu | Video 01:35
Ümraniye’de metro istasyonunda yangın paniği! Seferler durduruldu | Video 27.03.2022 | 11:05

Arnavutköy’deki bir mermer imalathanesinin önünde bulunan el arabasını gözüne kestiren hırsızlar, içindeki kumu döküp el arabasını çaldı. Yaşanan hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, mermer imalatı yapan bir işyerinin önünde malzeme taşımak için kullanılan el arabası hırsızların dikkatini çekti. Cadde üzerinden yürüyen hırsızlar, fark ettikleri el arabasının içindeki kumu döküp, çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA