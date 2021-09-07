El Bab şehidi Muammer Yiğit memleketi Tokat'a uğurlandı | Video

El Bab Şehidi memleketline uğurlandı Suriye'de, Fırat Kalkanı Bölgesi El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.