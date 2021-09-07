Video Yaşam El Bab şehidi Muammer Yiğit memleketi Tokat'a uğurlandı | Video

El Bab şehidi Muammer Yiğit memleketi Tokat'a uğurlandı | Video

El Bab şehidi Muammer Yiğit memleketi Tokat'a uğurlandı | Video
07.09.2021 | 16:36

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El Bab Şehidi memleketline uğurlandı Suriye'de, Fırat Kalkanı Bölgesi El Bab kentinde PKK/YPG'li teröristler tarafından yapılan saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit'in naaşı, Gaziantep Havaalanı'nda yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı.

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