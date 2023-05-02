El freni çekilmeden bırakılan 'pat pat' bahçe duvarına çarptı | Video

Amasya’da park eden sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması sonrasında hareket eden 'pat pat' türü motorlu araç hızlanıp bir bakkalın duvarına çarparak durdu. Görenlerin şaşırtan film gibi anlar bakkalın güvenlik kameralarına yansıdı.