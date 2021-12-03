Video Yaşam El freni çekilmeyen kamyonet hareket etti, park halindeki araçlara böyle zarar verdi | Video
El freni çekilmeyen kamyonet hareket etti, park halindeki araçlara böyle zarar verdi | Video

El freni çekilmeyen kamyonet hareket etti, park halindeki araçlara böyle zarar verdi | Video

03.12.2021 | 16:53

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Muş’ta el freni çekilmediği için birden hareket eden kamyonet yol kenarında park halinde bulunan 15 araca çarparken, yaşananlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, kentin Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş yerine malzeme indirmek için yol kenarında duran sürücü, kamyonetini park ederek aracından indi. Şoförün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyonet, bir süre sonra hareket etti. Kamyonetin hareket ettiğini fark eden sürücü ve çevredeki vatandaşlar, aracın peşinden koşarak durdurmaya çalıştı. Yokuş aşağı hızlanan kamyonet, karşı şeritte park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.
Olayda park halindeki yaklaşık 15 araç hasar görürken, kaldırım ve yol üzerinde bulunanlar ise kamyonetin altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Yaşananlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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