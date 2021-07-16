El freni çekilmeyen otomobil başka bir otomobile çarpıp 5 metre yüksekten aşağı düştü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:19
01:04
03:15
Ünlü oyuncu Kaan Çakır'ın restoranında yangın çıktı! | Video 16.07.2021 | 17:47
02:14
Belçika'daki sel felaketinde ölü sayısı 23'e yükseldi | Video 16.07.2021 | 17:29
01:26
İstanbul Silivri'de fabrikadaki yılan paniği kamerada! 16.07.2021 | 17:22
01:40
01:32
Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme görüntüsü ortaya çıktı | Video 16.07.2021 | 16:47
02:46
Çanakkale'de fünye ile patlatılan valizin sahibinde 'Helva' açıklaması 16.07.2021 | 16:20
01:19
"Boğaziçi'nde darbe karşıtı bildiri okunmasına izin verilmedi" | Video 16.07.2021 | 16:38
01:16
17 yaşındaki koca, 16 yaşındaki dini nikahlı eşini öldürdü | Video 16.07.2021 | 16:01
01:33
Anneanne ve dedesinin mezarına kenevir eken torun, herkesi şoke etti | Video 16.07.2021 | 15:52
00:06
Hande Erçel'in mutfak hali sosyal medyayı salladı! 16.07.2021 | 15:37
04:59
Ağırlığı 1,3 ton olan "Şampiyon" alıcısını bekliyor | Video 16.07.2021 | 15:08
04:08
Yer çalışması yapan paraşütçü rüzgar çıkınca çam ağacına takıldı | Video 16.07.2021 | 15:08
00:55
Uyuşturucu tacirleri drone destekli operasyon 16.07.2021 | 14:53
05:03
Beşiktaş'ta ters durak şaşkınlığı | Video 16.07.2021 | 14:06
00:41
İstanbul'da suç örgütü operasyonunda 9 tutuklama | Video 16.07.2021 | 14:08
07:18
3 bin 70 metrelik dağa solo tırmanış | Video 16.07.2021 | 13:58
02:50
Karadeniz’de yelken ve kano şöleni | Video 16.07.2021 | 13:56
00:27
Van'da, fırtınada minarenin sallandığı anlar kamerada | Video 16.07.2021 | 13:58
Antalya'da otomobilini park edip giden adam döndüğünde otomobilini duvardan aşağıya uçmuş şekilde buldu. Bir başka araca da çarpan otomobil hurdaya dönerken olayda yaralanan olmadı.