El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video
Çorum'da el freni çekilmeyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi.
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