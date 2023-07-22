Video Yaşam El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video
El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video

El freni çekilmeyen otomobil refüje çıktı | Video

22.07.2023 | 09:13

Çorum'da el freni çekilmeyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi.

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Olay, Akşemseddin Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halinde bulunan ve içerisinde sürücü olmayan 29 ACY 906 plakalı otomobil, el frenini çekilmemesi dolayısıyla hareket etti. Caddede ilerleyen otomobil orta refüje çıkarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Araç sahibi ve vatandaşların yardımlarıyla refüje çıkan otomobil kurtarılarak yol kenarına alındı. Öte yandan, otomobilden akan yağın temizlenmesinin ardından tedbir amaçlı kapatılan şerit trafiğe açıldı.

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