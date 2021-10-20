El freni çekilmeyi unutulan araç son anda böyle durduruldu

Arnavutköy’de el freni çekilmeyi unutulan otomobil, önce önündeki araca çarptı ardından karşı şeride doğru ilerlemeye başladı. Aracından inerek başıboş ilerleyen otomobile yetişen sürücünün zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi. Olası faciadan dönülen anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre fırının önüne aracı ile yanaşan bir kişi aracının bagajını açtı ve araçtan inerek fırına girdi. Şoförünün indiği otomobil, daha sonra yokuşlu yoldan kayarak önünde bulunan bir araca çarptıktan sonra yön değiştirerek caddenin karşı şeridine doğru ilerlemeye başladı. El freni çekilmeyi unutulan otomobilin aracına çarptığını ve içerisinde kimsenin olmadığını fark eden bir vatandaş, aracından inerek otomobilin peşinden koştu. İlerleyen otomobile yetişen şahıs, kapısını açıp el frenini çekerek otomobili durdurdu.Yaşanan o anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bagajı açık otomobilin ilerleyerek önündeki araca çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle yön değiştiren otomobil karşı şeride doğru ilerlemeye başladığı görülüyor. Görüntülerde bu sırada otomobilin, arkadan çarptığı aracın sürücüsünün hızla inerek aracın peşinden koştuğu görülüyor. İlerleyen otomobilin kapsını soğukkanlı bir şekilde açan sürücünün el frenini çekmesiyle olası bir faciadan dönüldü.Olayları anlatan görgü tanığı Mert Acuner, "Biz burada arkadaşlarımız ile oturuyorduk abi geldi fırına girdi herhalde bagajı falanda açıktı daha sonra araç kalmaya başladı önünde duran başka bir araca çarpıp aşağıda doğru gidiyordu. Çarptığı araçtaki abi indi koşarak durdurdu onu o durdurmasa aşağıda doğru giderdi araç o esnada da cadde boştu hiç geçen falan yoktu" şeklinde konuştu.