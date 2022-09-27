El frenini çekemedi, iş yerine girdi! Faciaya ramak kaldı | Video

Trabzon'un Çaykara ilçesinde otomobil sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttu. Kapıları açık halde hareket eden otomobil bir iş yerine girdi. O anda caddede bulunan vatandaşlar ve sokak köpekleri otomobilden kaçarak kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Trabzon İlçe merkezinde sürücüsünün el frenini çekmeden çalışır halde park ettiği otomobil, bir anda hareket ederek ön kapıları açık halde geri yönde rampaya doğru hızlı bir şekilde kaymaya başladı. Otomobil önce kaldırıma sonra ise bir iş yerine girdi.

Kayan otomobilden yolda bulunan vatandaşlar ve sokak köpekleri kaçarak son andan kurtuldu. İlçede yaşanan o anlar, iş yerine ait güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntüde; Kapıları açık otomobil hızla kayarak çarptığı işyerine ait bazı ürünlerin yola savrulduğu, yolda yatan 2 sokak köpeği ve çevredeki bazı vatandaşların ise kaçıştığı anlar görülüyor.