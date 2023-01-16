El frenini çekmeyi unutan sürücü, ekipleri harekete geçirdi | Video
Diyarbakır’da bir sürücü, aracın el frenini çekmeyi unutunca çevredeki vatandaşlara korku dolu anlara yaşattı. İhbar üzerine onlarca polis önce yolu kapattı, sonra bomba imha uzmanları eğitimli köpekle harekete geçti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı polisler, eğitimli arama köpeğiyle aracı inceledi. Aramalar sonucu aracın bombalı araç olmadığı ortaya çıktı. Kalabalığı gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı. Sürücü, aracını park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu anlaşıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, vatandaşlar rahat nefes aldı.
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