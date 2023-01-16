Video Yaşam El frenini çekmeyi unutan sürücü, ekipleri harekete geçirdi | Video
El frenini çekmeyi unutan sürücü, ekipleri harekete geçirdi | Video

El frenini çekmeyi unutan sürücü, ekipleri harekete geçirdi | Video

16.01.2023 | 11:56

Diyarbakır’da bir sürücü, aracın el frenini çekmeyi unutunca çevredeki vatandaşlara korku dolu anlara yaşattı. İhbar üzerine onlarca polis önce yolu kapattı, sonra bomba imha uzmanları eğitimli köpekle harekete geçti.

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Alınan bilgilere göre, Diyarbakır Adliyesi önünde hafif ticari bir araç, yolun sağ tarafına sürücüsü tarafından park edildi. Sürücü, adliye işlemleri için aracından uzaklaştıktan sonra el freni çekmeyi unutunca araç, yolun ortasına doğru hareket etti. Sürücüsüz aracı yol ortasında gören çevredeki vatandaşlar, panik yaşayarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve bomba imha uzmanı sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenliğini aldıktan sonra bomba imha uzmanı polisler, eğitimli arama köpeğiyle aracı inceledi. Aramalar sonucu aracın bombalı araç olmadığı ortaya çıktı. Kalabalığı gören sürücü, neye uğradığını şaşırdı. Sürücü, aracını park ettiği sırada el frenini çekmeyi unuttuğu anlaşıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, vatandaşlar rahat nefes aldı.

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