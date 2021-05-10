El frenini çekmeyi unuttu, araç bahçeye uçtu | Video

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde gerçekleşen kazada sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu araç evin bahçesine uçtu. Kaza, Türkmen Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu Fiat marka 09 K 6919 plakalı ticari araç bir anda hareket etmeye başladı. Araç kontrolsüz bir şekilde ilerleyerek bir binanın bahçesine uçup asılı halde kaldı. Meydana gelen kazada şans eseri herhangi bir yaralanma olayı meydana gelmedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici yardımı ile asılı kalan bahçeden kurtarıldı.