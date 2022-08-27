Video Yaşam El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı | Video
El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı | Video

El frenini çekmeyi unuttu, park halindeki araca çarptı | Video

27.08.2022 | 22:35

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Edirne’de el frenini çekmeyi unutan sürücünün otomobili hareket ederek parka halindeki bir otomobile çarptı. Aracını durdurmaya çalışan sürücü düşerek yaralandı.

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