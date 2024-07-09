Video Yaşam El frenini çekmeyi unuttu, patates yüklü kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu | Video
El frenini çekmeyi unuttu, patates yüklü kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu | Video

El frenini çekmeyi unuttu, patates yüklü kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu | Video

09.07.2024 | 12:40

İstanbul Esenyurt’ta bir seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unuttu. Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini görünce ise camdan içeri atlayarak el frenini çekti. Maddi hasarla son bulan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün İstanbul Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre seyyar satıcı, patates yüklü kamyoneti ile bir caddede durarak satış yapmak istedi. Aracından el frenini çekmeden inen adam, kısa süre sonra kamyonetin hareket ettiğini fark etti. Koşarak açık haldeki camdan içeri atlayan seyyar satıcı, el frenini çekerek aracını durdurdu. Yaşanan olayda şans eseri ufak çaplı maddi yaşanırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.
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