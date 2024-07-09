El frenini çekmeyi unuttu, patates yüklü kamyoneti camdan içeri atlayarak durdurdu | Video
İstanbul Esenyurt’ta bir seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unuttu. Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini görünce ise camdan içeri atlayarak el frenini çekti. Maddi hasarla son bulan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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