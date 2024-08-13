El frenini çekmeyi unuttuğu araçla ölümün kıyısından döndü, o anları anlattı | Video 13.08.2024 | 14:17 Isparta'nın Yalvaç ilçesinde aracı baraja düşen Zülkefil Yalvaçlı olay günü yaşadıklarını anlattı. Aracının suya ilerlediği esnada aracın içerisinde olduğunu söyleyen Yalvaçlı “Kurtulmak için mücadele ettim. Kendimi araçtan dışarı atarak kurtuldum” dedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Isparta'nın Yalvaç İlçesinde bulunan Mısırlı Barajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baraja balık tutmak için gelen Zülkefil Yalvaçlı hafif ticari aracının el frenini çekmeyi unuttu. Aracının baraja doğru ilerlediğini gören sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye sağlık, jandarma ve Isparta Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Timi ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra gözden kaybolan araç ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu kıyıdan 30 metre ileride ve 22 metre derinlikte bulundu. Halatlarla bağlanan araç vinç yardımıyla barajdan çıkarıldı.Olay sonrası yaşadıklarını anlatan araç sahibi Zülkefil Yalvaçlı baraja balık tutmak için gittiğini ve iki gün boyunca orada konakladığını söyledi. Dönüş hazırlığı yaptığı esnada aküsünün bittiğini belirten Yalvaçlı "Ben de balık tutma hastalığı var. Dönüşümde aracım çalışmayınca vurdurmak istedim ve yönünü baraja doğru çevirdim. Araba biranda hızlandı. Beraber suya doğru ilerledik ben o sırada mucize bir şekilde kurtulmak için mücadele ettim. Kendimi araçtan dışarı atarak kurtuldum. Aracın içerisinde olan bütün eşyalarım gitti. Sonrasında kendi imkanlarımla köye döndüm. Dalgıç arkadaşımız geldi arabayı kurtardılar" dedi.Zülkefil Yalvaçlı'nın akrabası olan Ömer Yalvaçlı ise aracı çıkarmak için iki gün çözüm yolu aradıklarını belirterek " Kuzenimi iki gün boyunca aradım ulaşamadım. Olay sonrası Mısırlı Köyüne giderek çevredeki vatandaşlara durumu anlatıyor. Orada bulunan arkadaşlarım beni aradı ve ben de köye gittim. Aracı suyun içerisinde göremedik. İki gün boyunca dalgıç aradık. Sağolsunlar Isparta Belediyesini aradık onlar gelerek hemen müdahale ettiler. Dalgıç geldiği zaman arabanın 22 metre derinlikte olduğunu söyledi. O sırada biz de vinç çağırdık. Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Arama Kurtarma ekipleri çok uğraştı, çok ilgilendiler.Aracımızı kurtarıcıya atana kadar yardım ettiler. Aracı tamirciye bıraktık. Çok şükür amcamın oğlu Zülkefil Yalvaçlı'nın canı sağ. Gelen mala gelsin. Sevincimiz bu şekilde" diye konuştu.