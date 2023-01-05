El frenini çekmeyi unutunca geriye doğru kayan otomobil iş yerine böyle girdi | Video

Küçükçekmece’de, park halindeki otomobilin, el freni çekilmeyi unutulunca geri geri gelerek bir iş yerine girdi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracını park ederek alışverişe giden sürücü, el frenini çekmeyi unuttu. Bir süre sonra park halindeki otomobili geri geri gelerek dönerci dükkanına girdi. O sırada aracın geldiğini gören bir kişi ise son anda fark ederek kaçmayı başardı. Kazada kimse yaralanmazken iş yerinde hasar meydana geldi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kamerada, aracın geri geri geldiğini gören bir kişinin, son anda kurtulduğu da görüldü.Kaza ile ilgili konuşan döner ustası Mustafa Güldüren, "Araba geri geri geldi. Buraya çarptı, ufak bir kaza geçirdik. Ben vardım, ustamız vardı, müşterilerimiz vardı. Çok şükür yaralı yok" diye konuştu.