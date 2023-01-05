El frenini çekmeyi unutunca geriye doğru kayan otomobil iş yerine böyle girdi | Video
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Küçükçekmece’de, park halindeki otomobilin, el freni çekilmeyi unutulunca geri geri gelerek bir iş yerine girdi. Kimsenin yaralanmadığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
"KÜÇÜK BİR KAZA GEÇİRDİK"
Kaza ile ilgili konuşan döner ustası Mustafa Güldüren, "Araba geri geri geldi. Buraya çarptı, ufak bir kaza geçirdik. Ben vardım, ustamız vardı, müşterilerimiz vardı. Çok şükür yaralı yok" diye konuştu.