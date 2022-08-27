El freninin teli kopan kamyonet aydınlatma direğine çarparak durabildi... O anlar kamerada | Video
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Silivri’de park halindeyken el fren teli kopunca yokuş aşağı hareket eden kamyonet, kaldırımdaki aydınlatma direğine çarparak durdu. Kaldırımda o sırada kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, yaşanan kaza anı kameraya yansıdı.