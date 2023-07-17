El Nino sıcakları hayvanları da etkiledi, imdatlarına vatandaşlar yetişti | Video
Antalya’da 45 derece ve üstüne çıkan hava sıcaklıkları, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor.
Kentin farklı noktalarında çekilen görüntülerde köpeklerin süs havuzu ve su birikintilerine girdikleri gözlendi. Yine sıcaktan dolayı kendinden geçen bir karga ile kumrunun da imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Her iki hayvan suyla serinletilerek kendine getirildi.
Sosyal medyada söz konusu videoları paylaşan vatandaşlar, herkesin kendi yaşadığı çevredeki hayvanlara su konusunda yardımcı olması ricasında bulundu.
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