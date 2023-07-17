El Nino sıcakları hayvanları da etkiledi, imdatlarına vatandaşlar yetişti | Video 17.07.2023 | 11:14 Antalya’da 45 derece ve üstüne çıkan hava sıcaklıkları, insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Turizm kenti Antalya'da yaklaşık 4 gündür El Nino sıcaklıkları etkili oluyor. Gece saatlerinde 35 dereceleri gören kentte gündüz saatlerinde bu sıcaklık 45 ve üzerine çıkıyor. Nem oranının düşük olmasıyla birlikte güneş yakıcı özelliğini daha çok gösterirken, sokağa çıkan insan sayısında da azalma yaşanıyor. Sokak ve caddelerin boşaldığı Antalya'da, insanlar kadar hayvanlar da aşırı sıcaktan dolayı etkileniyor.Kentin farklı noktalarında çekilen görüntülerde köpeklerin süs havuzu ve su birikintilerine girdikleri gözlendi. Yine sıcaktan dolayı kendinden geçen bir karga ile kumrunun da imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Her iki hayvan suyla serinletilerek kendine getirildi.Sosyal medyada söz konusu videoları paylaşan vatandaşlar, herkesin kendi yaşadığı çevredeki hayvanlara su konusunda yardımcı olması ricasında bulundu.