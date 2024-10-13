Elazığ 'da ilginç anlar: Arızalanan motosikleti, motosiklet ile taşımaya çalıştı | Video 13.10.2024 | 10:52 Elazığ’da bir şahıs arızalanan motosikleti, başka bir motosikletin üzerine koyarak taşımaya çalıştı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs arızalanan motosikleti kendi motosikletinin üzerine koyarak taşımaya çalıştı. Bir süre uğraşan şahıs bir türlü başarılı olamadı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.