Video Yaşam Elazığ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheli adliyede | Video
Elazığ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheli adliyede | Video

Elazığ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheli adliyede | Video

16.09.2022 | 11:52

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Elazığ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheli adliyede | Video 01:28
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ELAZIĞ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 260 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandıran 26 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonlara, Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır. En kısa sürede iletişime geçiniz içerikli mesaj göndererek dönüş yapan kişilere, kendilerini 'uzlaştırmacı', 'avukat', 'kamu görevlisi' olarak tanıtıp dolandıran şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Elazığ, İstanbul, Antalya ve Bingöl'de yaşadıkları belirlenen şüphelilerin adresleri tespit edildi. Ekiplerin eş zamanlı baskınlarında 26 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 66 sim kart, 12 hafıza kartı, 10 bellek kartı, 18 bilgisayar, 1 tablet, 1 ruhsatsız tabanca ve 38 mermi ele geçirdi. Şüphelilerin 260 kişiyi bu yolla yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırdığı belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 26 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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