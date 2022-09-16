Elazığ merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 26 şüpheli adliyede | Video
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ELAZIĞ merkezli 4 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 260 kişiyi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandıran 26 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.