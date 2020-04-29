Elazığ tipi Survivor sosyal medyada ilgi odağı oldu | Video

Elazığ’da bir köyde merdiven, araç lastiği ve tahtalarla oluşturulan sirvivor parkında çocukların oyunu sosyal medyada on binlerce kez izlendi.

Merkeze bağlı Çağlar Köyünde Hukuk Fakültesi öğrencisi Melik Demirel, köyde karantina ve deprem sürecinde kendi yakınları dahil bölgedeki çocuklar için doğal survivor parkuru kurdu.Çeşitli araçların lastiği , tahta, pet şişe ve merdivenlerden oluşturulan doğal parkurda, çocuklar kıyasıya mücadele etti.Çocuklara göre bir birinden zorlu parkurda yarışma anlarını cep telefonu ile kaydeden Demirel'de sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.Kısa sürede on binlerce kez beğeni alan paylaşımı, daha önce survivor da yarışan bazı yarışmacılarda yorumlarıyla paylaştı.Yarışma görüntülerinde birinci olan çocuklar mutlu oldu, kaybedenler ise gözyaşı dökmesi ise dikkat çekti.