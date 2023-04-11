Elazığ’a sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi: Rögarlar taştı, alt geçitleri su bastı | Video
Elazığ’da akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli sağanak kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Birçok alt geçidini su basarken, rögar kapakları taştı.
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