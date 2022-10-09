Elazığ'da 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi | Video

Elazığ'da, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 2 bin litre kaçak içki ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda kaçak içki üretildiği bilgisine ulaşılması üzerine harekete geçildi. Ekipler kaçak içki yapılan adresi ve şüpheliyi tespit ederek belirlenen adrese operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelinin evinde 2 bin litre kaçak içki ele geçirilirken şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı.