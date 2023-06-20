Video Yaşam Elazığ’da 4 katlı ağır hasarlı bina tek dokunuşta yıkıldı! | Video
Elazığ’da 4 katlı ağır hasarlı bina tek dokunuşta yıkıldı! | Video

Elazığ’da 4 katlı ağır hasarlı bina tek dokunuşta yıkıldı! | Video

20.06.2023 | 15:37

Elazığ'da Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak boşaltılan 4 katlı bina kontrollü bir şekilde yıkıldı.

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Elazığ'ın Akpınar Mahallesi'nde ağır hasarlı 4 katlı binanın çevre güvenliğinin alınmasının ardından kontrollü şekilde yıkımına başlandı.

Yıkım çalışmaları sırasında iş makinesinin tek bir dokunuşuyla bina yerle bir oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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