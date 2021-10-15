Video Yaşam Elazığ’da 4 saatte 3 araç kundaklandı | Video
Elazığ’da 4 saatte 3 araç kundaklandı | Video

Elazığ’da 4 saatte 3 araç kundaklandı | Video

15.10.2021 | 12:58

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Elazığ’da dün gece saatlerinde bir kişi, 4 saat içinde 3 farklı aracı kundakladı. Piyasa değerleri yaklaşık 1 milyon lira olan araçlar kullanılamaz hale gelirken, olayı gerçekleştiren zanlı polis ekiplerinin çalışması sonucu kıskıvrak yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şahsın araçların altına yanıcı madde attıktan sonra bölgeden uzaklaştığı görülüyor.

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Olay, dün gece merkeze bağlı Fevzi Çakmak ve İzzetpaşa mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde Fevzi Çakmak ve İzzetpaşa mahallesinde park halinde olan 23 BY 817, 23 S 0043 ve 23 ABE 531 plakalı araçlarda yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis ve Elazığ Belediyesi itfaiye amirliği ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araçlarda çıkan yangınları söndürürken, polis ekipleri olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı. Yapılan incelemede, 3 aracın da aynı kişi tarafından kundaklandığı belirlendi. Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu zanlı A.B. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üst aramasında 2 adet çakmak, 1 kutu kibrit ve poşet içerisinde yanıcı madde ele geçirildi.

Sabah saat 6 gibi kendilerinin duyum aldığını ama olayın gece olduğunu aktaran Elazığ Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şevket Toraman, "2 yıldır araçlarımız boşta olmasına rağmen bir aydır faaliyetlerimiz başladı, okullarımız açıldı hizmet vermek isterken böyle bir olumsuzlukla karşılaştık. Olayın hangi sebeple olduğunu henüz öğrenmiş durumda değiliz. Şehrin dört bir tarafında sokaklarında her çeşit insanımız mevcut. Artık kundaklama mı veya herhangi bir şey mi bilmiyoruz ama esnaflarımız bu şehirde kimseyle bir husumeti olmamıştır. Bu konuyla ilgili emniyet ekiplerimizden aydınlatılmasını bekliyoruz. Aldığım duyuma göre, bu araçla birlikte 4 aracın kundaklandığından bahsediliyor ama gerçek bilgi olup olmadığını bilmiyorum. Böyle bir şey varsa eğer şehrimiz için içler acısı bir durumdur. O zaman biz daha araçlarımızı dışarı bırakmayalım. Biz burada insanlarımıza hizmet etmek için bu işi yapıyoruz. Bu araç 2019 model bugün ki değeri 35- 400 milyar değerindedir. Bu adam en az 1 ay işinden oldu. Devlet büyüklerimiz inşallah desteklerini sağlayacaktır" dedi. Olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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