Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video
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Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.