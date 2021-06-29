Video Yaşam Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video

Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video

Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video
29.06.2021 | 08:20

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası | Video 02:39
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası | Video 29.06.2021 | 08:50
İstanbul Şişli D100 Karayolu'nda otomobil devrildi, sürücüsü yaralandı 02:40
İstanbul Şişli D100 Karayolu'nda otomobil devrildi, sürücüsü yaralandı 29.06.2021 | 09:13
Adana polis son anda fark etti; cephanelik ele geçirdi 00:49
Adana polis son anda fark etti; cephanelik ele geçirdi 29.06.2021 | 09:13
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı 02:16
Aksaray merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı 28.06.2021 | 09:56
İstanbul Pendik'teki uyuşturucu operasyonu kamerada 05:00
İstanbul Pendik'teki uyuşturucu operasyonu kamerada 29.06.2021 | 08:43
Manisa'da benzeri görülmemiş kadına şiddet dehşeti! Eski karısını ve önüne çıkan kadınları yumruklarla böyle yere serdi 00:28
Manisa'da benzeri görülmemiş kadına şiddet dehşeti! Eski karısını ve önüne çıkan kadınları yumruklarla böyle yere serdi 29.06.2021 | 08:43
Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğu saniyelerle kurtuldu | Video 03:40
Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğu saniyelerle kurtuldu | Video 29.06.2021 | 08:20
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 02:36
Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video 29.06.2021 | 08:20
Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 00:13
Otomobil ile motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı | Video 29.06.2021 | 08:20
SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz | Video 00:29
SON DAKİKA! Bakan Koca'dan vatandaşlara uyarı: Başkalarının yaptırdığı aşı sizin sağlığınızı korumaz | Video 28.06.2021 | 23:36
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması | Video 01:10
Çağatay Ulusoy'dan Serenay Sarıkaya açıklaması | Video 28.06.2021 | 21:52
Boyaya bırakılan aracı çaldılar! Üç kişi gözaltına alındı! | Video 00:19
Boyaya bırakılan aracı çaldılar! Üç kişi gözaltına alındı! | Video 28.06.2021 | 21:39
Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 00:16
Güngören’de bir binanın 3. katındaki balkon çöktü, anne ve çocuğunun saniyelerle kurtulduğu anlar kamerada | Video 28.06.2021 | 21:28
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı | Video 01:27
Türkiye'de yapılan toplam aşı sayısı | Video 28.06.2021 | 19:55
Yine Akşener yine saldırı | Video 00:27
Yine Akşener yine saldırı | Video 28.06.2021 | 16:35
Kucağında çocuk olan kadın patlamadan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 01:30
Kucağında çocuk olan kadın patlamadan saniyelerle böyle kurtuldu | Video 28.06.2021 | 16:32
Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcılara ayı saldırısı! Dehşet anları kamerada... Çığlıklar atarak... 00:58
Ağrı Dağı'nda Ukraynalı dağcılara ayı saldırısı! Dehşet anları kamerada... Çığlıklar atarak... 28.06.2021 | 16:13
SABAH, afet bölgesinde. Marmaris'teki yangına böyle müdahale edildi | Video 00:21
SABAH, afet bölgesinde. Marmaris'teki yangına böyle müdahale edildi | Video 28.06.2021 | 16:02
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor | Video 05:25
Kasiyer karga görenleri şaşırtıyor | Video 28.06.2021 | 15:51
Hatalı sollama yaptı, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 01:00
Hatalı sollama yaptı, kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video 28.06.2021 | 15:51

Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA