Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem | Video

Elazığ’da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi. Kent merkezinde de deprem hafif hissedildi.