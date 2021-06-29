Video Yaşam Elazığ'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

Elazığ'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...

Elazığ'da 4.3'lük deprem! Deprem sonrası ilk görüntüler...
29.06.2021 | 10:14

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Son dakika haberleri... Elazığ Maden ilçesinde, Richter ölçeğine göre, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ Maden ilçesinde, saat 06.41'de, yerin 7,15 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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