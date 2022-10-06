Video Yaşam Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi | Video
Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi | Video

Elazığ'da 8 ton kaçak şarap ele geçirildi | Video

06.10.2022 | 09:28

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Elazığ’da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.

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Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak içki ile ilgili yaptıkları çalışmalar sonucunda evde kaçak şarap üretildiği ve piyasaya sürüleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 ton kaçak şarap ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

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