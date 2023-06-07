Elazığ'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında böyle çöktü | Video 07.06.2023 | 11:51 Elazığ’da, Maraş merkezli depremlerde ağır hasar alan bir bina yıkım aşamasında çöktü. VİDEO DEVAM EDİYOR

Elazığ'da, 6 Şubatta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremler sonrası ağır hasarlı olan binaların yıkımları devam ediyor. Bosna Hersek Bulvarında bulunan 6 katlı bina da çevre güvenliğinin alınmasının ardından yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İş makinesinin makası ile kolonları kesilen bina bir anda çöktü. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.O anlar cep telefonu ile görüntülendi.