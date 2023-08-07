Video Yaşam Elazığ’da akıl almaz seyahat kamerada | Video
Elazığ’da akıl almaz seyahat kamerada | Video

Elazığ’da akıl almaz seyahat kamerada | Video

07.08.2023 | 10:43

Elazığ’da bir şahıs, otomobilin kaputuna tutunarak tehlikeli şekilde seyahat etti. Kaput üzerinde tehlikeli yolculuk çevredekiler tarafından cep telefon ile kaydedildi.

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Olay, Abdullapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs cadde üzerindeki aracın üzerine çıktı. Ardından araç, kapıları açık şekilde hareket etti. Kaputunun üzerindeki şahıs ile kapısı açık şekilde hızla ilerleyen araç, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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