Elazığ’da balık avlayan yılan kamerada 10.08.2024 | 11:50 Elazığ Bermaz ovasında yılanın su kenarında balık avı kameralara yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Bermaz ovasında yaşandı. Vatandaşlar su kenarında bir yılanı fark etti. Bunun üzerine cep telefonu kamerası ile yılana yaklaşan bir kişi yılanın avladığı balığı yediğini gördü. Yılan bunun üzerine avladığı balığı bırakarak suya girerek gözden kayboldu.