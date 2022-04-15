Video Yaşam Elazığ'da çatı alev alev yandı | Video
Elazığ'da çatı alev alev yandı | Video

Elazığ'da çatı alev alev yandı | Video

15.04.2022 | 21:35

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Elazığ' da 4 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

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