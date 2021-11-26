Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:37
Elazığ'da çay ocağına ateş açıldı: 2 yaralı 26.11.2021 | 17:22
03:27
Fren yerine gaza basınca ortalık savaş alanına döndü | Video 26.11.2021 | 16:53
02:27
Kayseri'de dere yatağında şüpheli ölüm! | Video 26.11.2021 | 16:54
01:28
02:40
01:15
Kars'ta liseli kızlar parkta kavga etti! O anlar kamerada | Video 26.11.2021 | 16:39
01:37
00:14
Seyir halindeki tır, otomobili metrelerce sürükledi | Video 26.11.2021 | 16:13
00:42
Alanya’da motosiklet sürücüsü ıslak yolda kaza yaptı! | Video 26.11.2021 | 16:06
02:09
00:37
03:38
Konya'da lisede kavga | Video 26.11.2021 | 14:54
02:17
Esenyurt'ta okul servisi küçük çocuğu altına alıp böyle sürükledi | Video 26.11.2021 | 14:35
02:17
02:02
Müge Anlı'da son dakika! Bir çocuk annesi Ekin Gökçe'yi kim öldürdü? 26.11.2021 | 14:16
00:25
Artık otobüs anonslarında bile: Kadına Şiddete HAYIR! | Video 26.11.2021 | 14:29
00:30
00:51
Elazığ'da şehrin göbeğinde silahlı çatışma! 2 yaralı | Video 26.11.2021 | 14:07
02:13
Fatih’te kıyafet hırsızları kamerada | Video 26.11.2021 | 13:53
Elazığ'da bulunan bir çay ocağına bilinmeyen bir sebeple 21 el ateş edildi. Olayda 2 kişi yaralandı.
Olay öğle saatlerinde Yeni Mahalle Muammer Çorbacıoğlu Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi sokakta bulunan çay ocağına ateş açtı. 21 el ateş edilen çay ocağında 2 kişi yaralandı.