Elazığ'da dehşet! Oğlunun düğününde eşini başından vurup öldürdü, kızını yaraladı | Video
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ELAZIĞ'da Yaşar U. (45), oğlunun düğününde salona gelip, boşanma aşamasında olduğu Yasemin U.'yu (45) tabancayla başına ateş ederek öldürdü, kızını da bacağından yaraladı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yasemin U. ve kızını ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yasemin U. tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, kızının sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yasemin U.'nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis, kaçan Yaşar U.'nun yakalanması için çalışma başlattı.