Video Yaşam Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video
Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video

Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video

31.03.2023 | 15:27

Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, zabıta ekiplerini gören bir dilenci, ev aramaya geldiğini savunurken bazı dilenciler ise caminin lavabolarına saklandı.

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Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, polisle iş birliği içerisinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde özellikle cuma namazı öncesi cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilenciler zabıta kontrol noktasına götürüldü. Dilencilerden bazıları zabıta ekiplerini görünce ev aramaya geldiğini söylerken, bazıları da dilendikleri caminin lavabosuna saklandı. Bir dilenci ise kameraya 'Güzel yakışıklı çıkar' dedi.

''RAMAZAN AYINDA DIŞARIDAN GELEN DİLENCİ SAYISI ARTTI''
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte il genelinde dilenci sayısının arttığını belirten Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Amir Kadir Temur, "Gün içerisinde dilencilere yönelik çalışma yapan 3 ekibimiz var. Günlük olarak 30-40 dilenci alıp burada tutanaklarını tuttuktan sonra cezai işlemleri uygulanıyor. Üst aramaları yapıldıktan sonra ise serbest bırakıyoruz. Ramazan ayında dışarıdan gelen yabancı sayısı artmış durumda bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz bu insanlara yardım etmesinler. İhtiyacı olan insan gelip sokakta dilenmez. Bunlar insanların dini duygularını istismar edip vatandaşlardan haksız yere kazanç sağlıyorlar" dedi.

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