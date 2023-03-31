Elazığ’da dilenci operasyonu... Kimi ev aradığını söyledi, kimi de lavabolara saklandı | Video
Elazığ’da zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, zabıta ekiplerini gören bir dilenci, ev aramaya geldiğini savunurken bazı dilenciler ise caminin lavabolarına saklandı.
''RAMAZAN AYINDA DIŞARIDAN GELEN DİLENCİ SAYISI ARTTI''
Ramazan ayının gelmesiyle birlikte il genelinde dilenci sayısının arttığını belirten Elazığ Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde Amir Kadir Temur, "Gün içerisinde dilencilere yönelik çalışma yapan 3 ekibimiz var. Günlük olarak 30-40 dilenci alıp burada tutanaklarını tuttuktan sonra cezai işlemleri uygulanıyor. Üst aramaları yapıldıktan sonra ise serbest bırakıyoruz. Ramazan ayında dışarıdan gelen yabancı sayısı artmış durumda bizim vatandaşlarımızdan isteğimiz bu insanlara yardım etmesinler. İhtiyacı olan insan gelip sokakta dilenmez. Bunlar insanların dini duygularını istismar edip vatandaşlardan haksız yere kazanç sağlıyorlar" dedi.
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