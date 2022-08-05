Video Yaşam Elazığ’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı | Video
Elazığ’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı | Video

Elazığ’da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı | Video

05.08.2022 | 20:37

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Elazığ’da ehliyet belgesi olmayan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, merkez Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz A.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarında bulunan kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

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