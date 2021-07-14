Elazığ’da faciadan dönüldü! Doğalgaz borusu patladı, alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:24
01:48
00:11
01:22
04:00
02:04
Park halindeki araç çay ocağına girdi, gazeteciler ölümden döndü | Video 14.07.2021 | 13:01
01:19
İstanbul Bayrampaşa'da sahte altın çakmak satan dolandırıcılar kamerada! 14.07.2021 | 11:55
05:29
Yakıt alırken kalbi duran sürücüyü kalp masajıyla hayata döndürdüler | Video 14.07.2021 | 11:33
00:49
Van’da başlayan arazi kavgası Esenyurt’ta sıçradı | Video 14.07.2021 | 11:39
02:34
Araziye ektiği kenevirleri sulamaya gelince yakalandı | Video 14.07.2021 | 11:27
00:34
Maltepe’de virajı dönemeyen lüks cipin takla attığı anlar kamerada | Video 14.07.2021 | 11:32
04:50
05:05
00:30
Eskişehir'de ışık ihlali yapan umursamaz sürücü kamerada | Video 14.07.2021 | 11:15
02:10
Bursa'da midibüs dereye uçtu: 1 yaralı 14.07.2021 | 11:11
03:11
03:03
02:04
Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti | Video 14.07.2021 | 10:40
01:26
Elazığ’ın Palu ilçesinde yapılan çalışma sırasında doğalgaz borusunun patlaması sonucu alevler metrelerce yükseğe çıktı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Olay, Palu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksa Elazığ Doğalgaz Şirketinin yürüttüğü çalışmalar sırasında mahalleye çekilen ana doğalgaz borusunda bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çıkan alevler metrelerce yükseğe ulaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla doğalgaz vanası kapatılarak alevler kontrol altına alındı. Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda çevrede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.