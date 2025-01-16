Elazığ’da feci kaza: Motokurye otomobilin altına girdi | Video
Elazığ’da seyir halindeyken otomobilin altına giren motokurye, yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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