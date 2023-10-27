Elazığ'da feci kaza: Öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı | Video

Öğrencileri taşıyan midibüsün freni patladı. Öğrencileri taşıyan midibüs, 2 araca çarpıp daha sonra parka daldı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenilirken, bölgeye ambulanslar sevk edildi.